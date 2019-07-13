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Московские власти согласовали два митинга по выборам в Мосгордуму 

Вечерняя Москва + ещё 35 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичные власти согласовали два митинга, которые пройдут в выходные 20 и 21 июля. Митинги посвящены предстоящим выборам в Московскую городскую Думу. Информацию об этом сообщил сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
На данный момент определена локация, где пройдут митинги.
— По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами, — сказал Олейник.
К слову, митингу, который пройдет 20 июля, рассчитан на 15 тысяч человек. Он начнется в 14:00 и продлится два часа.
На следующий день, 21 июля, на Проспекте Сахарова пройдет еще один митинг. Он также начнется в 14:00. Предполагается, что к нему присоединится до 10 тысяч человек.
— Органами исполнительной власти Москвы в рамках полномочий принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросам охраны общественного порядка и безопасности участников, — сказал Олейник.
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Новости Москвы , Безопасность , Василий Олейник , Мосгордума , Правительство Москвы
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