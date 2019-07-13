Московские власти согласовали два митинга по выборам в Мосгордуму

На данный момент определена локация, где пройдут митинги.

— По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами, — сказал Олейник.

К слову, митингу, который пройдет 20 июля, рассчитан на 15 тысяч человек. Он начнется в 14:00 и продлится два часа.

На следующий день, 21 июля, на Проспекте Сахарова пройдет еще один митинг. Он также начнется в 14:00. Предполагается, что к нему присоединится до 10 тысяч человек.