Столичные власти согласовали два митинга, которые пройдут в выходные 20 и 21 июля. Митинги посвящены предстоящим выборам в Московскую городскую Думу. Информацию об этом сообщил сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.
На данный момент определена локация, где пройдут митинги.
— По результатам рассмотрения поступивших в правительство Москвы уведомлений согласовано проведение митингов на проспекте Академика Сахарова по тематике, связанной с предстоящими региональными выборами, — сказал Олейник.
К слову, митингу, который пройдет 20 июля, рассчитан на 15 тысяч человек. Он начнется в 14:00 и продлится два часа.
На следующий день, 21 июля, на Проспекте Сахарова пройдет еще один митинг. Он также начнется в 14:00. Предполагается, что к нему присоединится до 10 тысяч человек.
— Органами исполнительной власти Москвы в рамках полномочий принимаются меры по обеспечению условий проведения публичных мероприятий и оказанию организаторам содействия, в том числе по вопросам охраны общественного порядка и безопасности участников, — сказал Олейник.