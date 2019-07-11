На остановках Москвы появились новые билетные автоматы

Новые автоматы по продаже билетов установили на 15 остановках общественного транспорта Москвы . Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.

«В Москве появились новые автоматы по продаже билетов. Их установили на 15 остановках общественного транспорта в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок. Компактные аппараты крепятся на стеклянные павильоны остановок автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов», — говорится в сообщении.

С помощью новых автоматов можно не только купить билеты, но и узнать время прибытия транспорта всех маршрутов через данную остановку. Однако через автоматы нельзя будет приобрести «Тройку» или «Единый» билет на одну или две поездки.

При этом через автомат можно пополнить баланс «Тройки», записать на неё поездки, а также пополнить карту москвича. Платить можно с помощью NFC с телефона, через PayPass и PayWave или через удаленный платеж, нажав на кнопку активации удаленного пополнения и поднеся проездной к терминалу.