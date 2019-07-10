В Мосгоризбиркоме обвинили Гудкова в провокации

Члены окружной избирательной комиссии не допустили кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова к проверке подписей его оппонента из-за того, что он позже сдал свои подписи. Все его заявления на этот счет являются провокацией, заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

По словам Реута, Гудкова не пригласили на проверку подписей его оппонента, так как Бабаян сдал подписные листы 5 июля, а Гудков — во второй половине дня 6 июля, передает РИА «Новости».

«Комиссия обязана приглашать на проверку подписных листов самого кандидата, подписи которого проверяются, и других кандидатов, которые к этому времени уже тоже представили подписи. Соответственно, поскольку проверку подписных листов Бабаяна проводили до того, как Гудков заявился со своими подписями, естественно, в соответствии с законом, комиссия его не приглашала на эту проверку. Никакого нарушения в этом нет», — отметил Реут.

По его словам, комиссия имеет право представить на ознакомление подписные листы кандидатов только после окончания проверки окружной комиссии. Что касается количества экспертов, их стало больше, так как они проверяют сразу нескольких канд