Вице-мэр Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов впервые назвал ежемесячный размер своей заработной платы. Оклад Ликсутов после уплаты налогов составляет 181 тысячу рублей, сообщает русская служба BBC.
Размер ежемесячных зарплат в декларациях чиновников не указывается, отмечает издание. Общий годовой доход вице-мэра не был секретом. За прошлый год, как следует из его декларации, он заработал 19,9 млн рублей. По словам Ликсутова, его денежное содержание за работу в мэрии, кроме оклада, включает надбавки за доступ к государственной тайне, ненормированный рабочий день и т.д. Уточнить размер всего денежного содержания чиновник не смог.
«Если хотите много зарабатывать, то лучшее решение — частные компании или собственный бизнес», — cчитает Ликсутов, пришедший на работу в мэрию из бизнеса. Госслужба, по его словам, — это знания и бесценный опыт.
По общему уровню дохода за 2018 год Ликсутов стал вторым по состоятельности чиновником московской мэрии. В декларации о доходах за 2018 год Ликсутов указал, что владеет двумя мотоциклами (Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S), тремя земельными участками общей площадью около 4 тысяч кв. м, жилым домом в 2,129 тысячи кв. м, а также двумя нежилыми помещениями.
По итогам 2017 года Ликсутов был самым богатым чиновником мэрии с доходом 219,6 млн рублей.