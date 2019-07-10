Вице-мэр Москвы Ликсутов впервые назвал размер своей зарплаты

Вице-мэр Москвы , руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов впервые назвал ежемесячный размер своей заработной платы. Оклад Ликсутов после уплаты налогов составляет 181 тысячу рублей, сообщает русская служба BBC.

Размер ежемесячных зарплат в декларациях чиновников не указывается, отмечает издание. Общий годовой доход вице-мэра не был секретом. За прошлый год, как следует из его декларации, он заработал 19,9 млн рублей. По словам Ликсутова, его денежное содержание за работу в мэрии, кроме оклада, включает надбавки за доступ к государственной тайне, ненормированный рабочий день и т.д. Уточнить размер всего денежного содержания чиновник не смог.

«Если хотите много зарабатывать, то лучшее решение — частные компании или собственный бизнес», — cчитает Ликсутов, пришедший на работу в мэрию из бизнеса. Госслужба, по его словам, — это знания и бесценный опыт.

По общему уровню дохода за 2018 год Ликсутов стал вторым по состоятельности чиновником московской мэрии . В декларации о доходах за 2018 год Ликсутов указал, что владеет двумя мотоциклами (Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S), тремя земельными участками общей площадью около 4 тысяч кв. м, жилым домом в 2,129 тысячи кв. м, а также двумя нежилыми помещениями.

По итогам 2017 года Ликсутов был самым богатым чиновником мэрии с доходом 219,6 млн рублей.