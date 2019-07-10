В Москве заметили редких птиц

Редкие птицы замечены в Серебряном бору в Москве , сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На территории Серебряного бора сотрудниками "Мосприроды" были замечены семейство камышницы, несколько речных крачек, хохлатая чернеть с потомством и серая цапля", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что камышница имеет третью категорию редкости в Красной книге города Москвы. Эта черная водоплавающая птица с красным клювом при опасности предупреждает птенцов резким звуком, похожим на одновременный хлопок и свист. Ее еще называют болотной курочкой, и увидеть ее непросто — эта птица скрытная и пугливая. Отмечается, что сейчас камышница растит птенцов из второй кладки, ведь первую они откладывают в апреле-мае. Питаются эти пернатые как растительными, так и животными кормами, в том числе насекомыми и даже головастиками.

"Речная крачка более редкая — у нее вторая категория в Красной книге. Эта птица является родственницей чайки. Крачка очень ловко ловит рыбу. Схватив рыбку тонким клювом, в период ухаживания самец дарит лучший улов самке, чтобы она по достоинству оценила его рыболовные качества добытчика", — добавили в пресс-службе департамента.

Отмечается, что еще один из видов замеченных редких птиц — хохлатая чернеть, тоже нечастый обитатель московских водоемов. Она является охраняемым видом и занесена в Красную книгу Москвы с третьей категорией редкости. Питается эта утка в основном беспозвоночными и мелкой рыбой, которых вылавливает из воды. Хохлатая чернеть отлично ныряет, очень пуглива, держится на расстоянии от людей и от соседей по водоему.

Серая цапля в Москве тоже встречается не часто. Питается только животной пищей, в основном рыбой, но может поедать и лягушек с мелкими грызунами.