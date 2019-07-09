Годовщину освобождения Вильнюса отметят салютом в Москве

Праздничным салютом отметят в Москве 75-ю годовщину освобождения столицы Литвы от фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведёт праздничный артиллерийский салют в Москве в день освобождения города Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, — цитирует сообщение ЗВО «Интерфакс».

Отмечается, что в субботу, 13 июля, в 22:00, с Поклонной горы выпустят более 2 тыс. фейерверков 50-ти различных видов. Купола разрывов в диаметре превысят 300 м. Салют будет сопровождаться звуком залпов пушек ЗИС-3 времён ВОВ.

Всего в честь 75-летия освобождения городов СССР и Восточной Европы от фашистов в Москве в 2019–2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов.

Ранее News.ru писал, что годовщину освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков отметили салютом в Москве. Вечером 3 июля в небо выпустили 50 различных видов фейерверков.