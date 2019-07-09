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МЧС предупредило москвичей о грозе и порывистом ветре 

Ридус + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вечером 9 июля в Москве ожидается резкое ухудшение погоды.
По прогнозам Росгидромета, в ближайшие часы в столице возможны гроза с дождем и усилением ветра с порывами до 15 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.
В связи с непогодой спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, поскольку грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Кроме того, парковать автомобили следует вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В МЧС также предупреждают, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и не прятаться от дождя под деревьями.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй половине июля и в августе.
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Новости Москвы , Погода , МЧС , Росгидромет
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