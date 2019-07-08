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Серийный отравитель «уволил» полковника 

Рамблер + ещё 23 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Начальника одного из московских райотделов МВД уволили из-за серийного отравителя Мурата Сабанова. Об этом ТАСС рассказал собеседник в правоохранительных органах.