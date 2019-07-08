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Серийный отравитель «уволил» полковника
Рамблер
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ещё 23
41 минуту назад
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РИА Новости
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Начальника одного из московских райотделов
МВД
уволили из-за серийного отравителя
Мурата Сабанова
. Об этом ТАСС рассказал собеседник в правоохранительных органах.