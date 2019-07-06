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13 июля в Серебряном бору пройдет экопикник 

Москва меняется + ещё 4 7 часов назад
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
13 июля в Серебряном бору пройдет экопикник. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«В программе занятия йогой, сапсерфинг, запуск воздушных змеев. Проверить свои знания об экологии можно на конкурсах и викторинах. Для любителей книг будет работать зона буккроссинга. Также на пикнике можно послушать живую музыку под открытым небом. Музыканты перенесут слушателей в разные города мира с помощью музыкальных инструментов, которые с ними ассоциируются. Так, звучание саксофона напомнит слушателям о Нью-Йорке, аккордеон — о Париже, а скрипка — о Венеции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гостей ждут с 11:00 до 19:00 в Серебряном бору на пляже № 2.
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