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Собянин сказал, на сколько выросла Москва за 150 лет 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр столицы России Сергей Собянин на пленарном заседании в рамках Московского урбанистического форума сообщил, что за последние 150 лет Москва увеличилась в 36 раз.
«Город Москва развивался все время своей истории, все девять веков. Последние 150 лет после отмены крепостного права Москва увеличилась в 36 раз», — передает РИА «Новости» слова Собянина.
По его словам, за это время в город приехали миллионы людей, а бывшие поселки и города, поглощенные Москвой, почти потеряли свою идентичность.
«На самом деле это не совсем так. Особенно в 90-е годы, когда произошло новое административное территориальное деление Москвы, более приближенное к историческим названиям и историческим территориям, начал происходить обратный процесс идентификации московских районов», — отметил столичный градоначальник.
Собянин отметил, что районы Москвы сопоставимы с небольшими городами России, где проживает 100-200 тыс. жителей, поэтому каждый из районов необходимо развивать.
«Очень важно развивать различные сервисы благоустройства на всей территории города, и мы так и делаем, стараясь сделать все социальные объекты максимально доступными», — сказал мэр.
Напомним, в конце мая 2019 года «Левада-центр» сообщил, что одобрение деятельности мэра Москвы жителями столицы достигло рекордного уровня.
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