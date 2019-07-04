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Собянин оценил ситуацию со здравоохранением в Москве 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью RT в рамках Московского урбанистического форума прокомментировал ситуацию со здравоохранением в Москве.
Отвечая на вопрос, может ли Москва стать одним из центров «медицинского туризма», Собянин отметил, что «отчасти она уже становится».
«Отчасти она уже становиться, потому что приезжают граждане из Европы, из стран СНГ, из Восточной Европы. К нам возвращаются специалисты, молодые врачи, которые в своё время уехали, работали в Европе… В силу того, что заработная плата их становится сопоставимой с той, которую они получали в Европе», — отметил он.
Собянин подчеркнул, что поднятие уровня заработной платы врачей способствует тому, что качество кадров улучшается.
«Оснащение самыми новейшими технологиями медицинскими, которые есть в мире: лучшим оборудованием, лучшими операционными, лучшими реабилитационными, лучшими детскими клиниками… — всё это улучшает материальную базу», — подчеркнул мэр.
Он добавил, что введение единой информационной медицинской системы точно настраивает все процессы.
«Чем больше ты делаешь в медицине, тем больше спрос… Здесь нет пределов в совершенстве», — уточнил Собянин.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что программу модернизации поликлиник планируют запустить в столице до конца года.
В конце 2018 года Собянин поручил департаменту здравоохранения проанализировать оборудование в медучреждениях и по необходимости заменить его на более современное.
RT на русском: последние новости
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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