«Танцующий» светофор установят на Цветном бульваре

В столице на день Московского транспорта, 13 июля установят «танцующий» светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Светофор появится на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина. Фигура человека, которая отображается на красном сигнале светофоре, будет не стоять, а танцевать.

Недалеко от дорожного объекта установят небольшую кабину. Пешеходы смогут зайти в нее и начать двигаться во время красного сигнала светофора. Танец будет транслироваться в онлайн режиме.

В ведомстве отметили, что светофор отвечает всем требованиям безопасности.

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