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«Танцующий» светофор установят на Цветном бульваре 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В столице на день Московского транспорта, 13 июля установят «танцующий» светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
Светофор появится на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина. Фигура человека, которая отображается на красном сигнале светофоре, будет не стоять, а танцевать.
Недалеко от дорожного объекта установят небольшую кабину. Пешеходы смогут зайти в нее и начать двигаться во время красного сигнала светофора. Танец будет транслироваться в онлайн режиме.
В ведомстве отметили, что светофор отвечает всем требованиям безопасности.
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