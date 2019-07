По словам мэра, Московский урбанистический форум находится вне политики.

Форум объединит архитекторов, представителей бизнеса и власти, урбанистов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и самих горожан.

Деловая программа Форума продлится два дня, это 70 мероприятий, около 300 спикеров, около 7 тыс. участников. Среди спикеров, например, мэр Куала-Лумпура Нор Хишам Ахмад Дахлан, мэр Анкары Мансур Яваш, столичный градоначальник Сергей Собянин, вице-мэр Сеула Вони Ким, соучредитель, MVRDV, основатель и профессор The Why Factory and TU Delft Вини Маас и многие дургие.