Школу в форме самолета построят на западе Москвы 

Школу на 300 мест планируют построить в столичном районе Крылатское. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, здание будет напоминать самолет. Проектировщики смогли вписать объект в окружающую застройку.
Трехэтажное здание площадью более 6,5 тысячи квадратных метров будет расположено на Рублевском шоссе, владение 68-70. В нем будут находиться медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские, небольшой блок начальных классов и специализированные кабинеты.
Фасады планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов. На территории школы обустроят физкультурную площадку и зону отдыха.
Читайте также: Панорамные балконы украсят дом по программе реновации на Норильской улице