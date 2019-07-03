Школу в форме самолета построят на западе Москвы

Школу на 300 мест планируют построить в столичном районе Крылатское. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, здание будет напоминать самолет. Проектировщики смогли вписать объект в окружающую застройку.

Трехэтажное здание площадью более 6,5 тысячи квадратных метров будет расположено на Рублевском шоссе, владение 68-70. В нем будут находиться медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские, небольшой блок начальных классов и специализированные кабинеты.

Фасады планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов. На территории школы обустроят физкультурную площадку и зону отдыха.

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