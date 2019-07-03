Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школу в форме самолета построят на западе Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 4 59 минут назад
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Школу на 300 мест планируют построить в столичном районе Крылатское. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, здание будет напоминать самолет. Проектировщики смогли вписать объект в окружающую застройку.
Трехэтажное здание площадью более 6,5 тысячи квадратных метров будет расположено на Рублевском шоссе, владение 68-70. В нем будут находиться медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские, небольшой блок начальных классов и специализированные кабинеты.
Фасады планируется отделать штукатуркой желтого и красного цветов. На территории школы обустроят физкультурную площадку и зону отдыха.
Читайте также: Панорамные балконы украсят дом по программе реновации на Норильской улице
Вечерняя Москва: последние новости
Редких животных обнаружили в Москве Пассажиропоток МЦК с начала года вырос на 15 процентов Монеты времен правления Николая II обнаружили при раскопках в центре Москве
Новости Москвы , Образование , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлено имя четвертого погибшего подводника
Названо место службы погибших подводников
Пока вы спали: Экипаж подлодки до последнего боролся за жизнь27
Катастрофически вымирающие россияне ответили Голиковой346
Пойман опровергающий представления о Вселенной сигнал
Видео
00:16
Травлю Пугачевой связали с Алибасовым
Шоу-бизнес
06:51
Россиянин арендовал «Форт Бояр» на свой юбилей
В мире
01:25
Украина задумала дематюкацию языка
В мире Украина
04:27
Зеленский рассмешил канадцев
В мире
01:00
Волочкова получила травму
Шоу-бизнес
01:02
Качнувшая права россиянка рассказала о последствиях
Общество
03:16
Глобальное потепление изменило Россию
Погода
00:23
Трагедия на подлодке: Путин сообщил о гибели Героев России
Политика Армия
01:13
Установлены личности погибших Героев России
Происшествия Армия
00:31
«Большая потеря»: почему погибли Герои России
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение