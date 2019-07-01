Новый технопарк появится в Москве

1 июля на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис » Москва » в Печатниках открылось новое предприятие по производству медицинского оборудования. Об этом сообщили в столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики.

Ранее было принято решение, что на площадке ОЭЗ «Технополис» «Москва» создадут новый парк высоких технологий «Конфуций», где разместятся высокотехнологичные китайские компании. Они будут специализироваться на промышленных вопросах, связанных с биотехнологиями, фармацевтикой и смежных информационных технологиях.

— Мы считаем подписание этого соглашения важной вехой на пути дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем, — прокомментировал председатель Совета биофармацевтического кластера Особой экономической зоны «Технополис „Москва“ Михаил Гетьман.

Дополнительно в технополисе „Конфуций“ предполагается создание крупного центра традиционной китайской медицины, услуги которого будут доступны жителям столицы.

— Мы стремимся развивать сотрудничество с „Технополисом „Москва“, который является локомотивом технологического развития российской столицы. Мы надеемся, что стороны приложат совместные усилия для обеспечения двусторонней инвестиционной и коммерческой кооперации между Москвой и Китаем, — подчеркнул заместитель руководителя Зоны экономического сотрудничества господин Хао Госинь.

По словам сооснавателя американской компании, специализирующейся на инвестициях в области биотехнологий и техники, Антона Гопка, Россия и Китай являются глобальными технологическими лидерами.

— Мы видим большой потенциал во взаимном трансфере биомедицинских технологий, а также в производственном и рыночном сотрудничестве, — сказал Антон Гопка.

Сейчас на территории Особой экономической зоны „Технополиса“ Москва“ находится 180 технологических компаний. 59 из них являются резидентами и получают различные льготы от правительства Москвы . Среди них: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и другое. Компании занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производства, в том числе микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий.

Передача полномочий по управлению особой экономической зоны „Технополис „Москва“ правительству столицы произошла 7 сентября 2016 года. С этого момента реестр резидентов пополнился 30 новыми компаниями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров , руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы: