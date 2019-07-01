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Похорошевшую Москву оценили туристы 

Мослента + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
За минувший год столицу посетили более 23 миллионов человек, что в два раза больше показателей десятилетней давности. Об этом заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черемин, передает в понедельник, 1 июля, ТАСС.
По его словам, росту показателей поспособствовало, в частности, благоустройство общественных пространств. Особую роль сыграла и их трансформация в центры культурной жизни города — многочисленные фестивали и ярмарки.
«В общей сложности ими охвачено 240 дней в году. Это фестиваль "Путешествие в Рождество", "Цветочный джем", "Московские Сезоны", фестивали фейерверков — все это позволило сделать город крайне привлекательным для туристов», — пояснил Черемин.
Собеседник агентства добавил, что также в последние годы Москва укрепила свои позиции в международных рейтингах и вошла в десятку самых привлекательных для иностранцев городов по версии CNN.
11 марта сообщалось, что по сравнению с 2010 годом турпоток в Москву увеличился на 84 процента: тогда туристов, которые останавливались в городе хотя бы на одну ночь, было всего 12,8 миллиона.
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Комментарии1
Новости Москвы , Сергей Черемин , CNN , ИТАР-ТАСС , Москва
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