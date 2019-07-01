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В Москве появился новый ресторанный рейтинг 

Гастроном 4 часа назад
Фото: РИА Новости
«Ресторанный навигатор» максимально полно отражает ресторанную картину Москвы лета 2019 года. Здесь можно найти не только модные или новые места, но и рестораны-старожилы, которым давно ничего не надо доказывать, гениальные хинкальные, подпольные бары, места с танцами. Не забыты светская жизнь и тяжелый люкс, которыми так славится Москва.
Редакционная коллегия, принимая решение об оценке ресторана, брала во внимание как мнения сотен посетителей ресторанов, так и оценку экспертного совета, состоящего из 25 человек, куда вошли журналисты и авторы модных телеграм-каналов, консьержи и писатели.
По словам идеолога проекта Михаила Лопатина, «Ресторанный навигатор» поможет открыть для себя те рестораны и бары, о которых многие даже не подозревали, или просто ответить на вечный вопрос «Куда сходить на ужин?».
«Ресторанный навигатор» обладает тридцатибалльной системой оценки в категориях «Еда», «Дизайн» и «Сервис». Пользователь может легко ориентироваться в океане московских ресторанов, которые уже разложены «по полочкам» в диапазоне от круглосуточных заведений до мест, куда надо срочно идти выгуливать новую сумку.
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