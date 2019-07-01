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В Московском зоопарке уборщица веником усмирила белого медведя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Сети появилось видео, на котором уборщице Московского зоопарка при помощи веника удалось усмирить подкравшегося к ней белого медведя.
Как сообщает Первый канал, женщина убиралась в вольере медведя, когда тому удалось выбраться из укрытия и подкрасться к уборщице.
Когда женщина заметила зверя, она не стала паниковать, а просто выставила перед собой веник, чем очень смутила косолапого, который остановился, а затем и просто отошел.
В этот момент в вольер зашла другая женщина, которая стала отвлекать медведя, а бесстрашной уборщице удалось благополучно добраться до выхода.
Напомним, в сентябре 2018 года мужчина с корзинкой отбился от гималайского медведя в Хабаровском крае.
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