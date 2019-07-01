В Москву вновь вернется осень летом

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о том, что после кратковременного потепления в столицу снова придет холодная погода. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Отмечается, что еще в первые дни июля будет тепло. Температура воздуха прогреется до +25°С.

Но уже 3 июля в Москву снова посетит прохладный воздух. Днем температура воздуха составит +19°С, а ночью — +12°С.

Также ожидается ветер и локальные дожди.

Такая погода сохранится до конца недели.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло.