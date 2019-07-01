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В Москву вновь вернется осень летом 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о том, что после кратковременного потепления в столицу снова придет холодная погода. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Отмечается, что еще в первые дни июля будет тепло. Температура воздуха прогреется до +25°С.
Но уже 3 июля в Москву снова посетит прохладный воздух. Днем температура воздуха составит +19°С, а ночью — +12°С.
Также ожидается ветер и локальные дожди.
Такая погода сохранится до конца недели.
Ранее синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло.
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Новости Москвы , Погода , Александр Синенков , Москва
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