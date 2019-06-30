На крыше Дарвиновского музея открыли арт-объект

На крыше Дарвиновского музея в Москве состоялось торжественное открытие виртуального памятника, посвященного геймерам. Название монумента HomoLudens «Человек играющий». По задумке авторов, внешность HomoLuden показывает, как человек может измениться через тысячи лет, эволюционировать.

Арт-объект выполнен с использованием технологий виртуальной реальности. Посетители музея могут увидеть его, считав камерой своего смартфона AR-метку со специальной стелы.

Создателем памятника является компания «Adrenaline Rush».