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Андрей Макаревич открыл выставку своих художественных работ «Принцип красного» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»
Андрей Макаревич, совместно с Аллой Решетниковой открыл выставку своих художественных работ "Принцип красного" — графика, шелкография в новом выставочном пространстве Cube.Moscow. Чтобы попасть на нее, нужно спуститься глубоко в подвал на служебном лифте гостинцы Ритц-Карлтон. Галерея оформлена стандартно — белые стены, никаких дверей или окон, ходи и гуляй, рассматривая современное искусство — кроме работ Андрея Макаревича там выставлено очень много работ других художников.
— Мы решили пользоваться только этими двумя цветами. Красный цвет — он особенный. Его нельзя получить смешением других и мне он нравится, — сказал Андрей Макаревич. На вопрос, что именно хотел сказать художник, изображая то красным, то черным балерину, он честно ответил — пусть каждый понимает все как хочет. Его слова подтвердила и Алла Решетникова.
— Мы просто заперлись с Андреем в мастерской и творили. Так что смотрите сами, — скалаза Алла Решетникова.
За отдельной занавеской Андрей Макаревич повесил работы, которые можно смотреть только тем, кто подходит в категорию 18+ — это милые наброски обнаженных и полуобнаженных женщин. Видимо, это дань возможным предрассудкам, мало ли — кто с детьми придет малолетними. А в отдельном закутке висит своеобразное дадзыбао — работа, состоящая только из слов: "Жизнь коротка и печальна. На ошибки нет времени". Небольшая работа, размером чуть печатного листа.
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Новости Москвы , Общество , Андрей Макаревич , Алла Решетникова
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