Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в девять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Левобережный, Ховрино), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Чертаново Южное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Восточное Измайлово, Метрогородок), на северо-востоке (в районе Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районе Дмитровский), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево, Можайский и Тропарево-Никулино), на юге (в районах Бирюлево Восточное и Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Капотня), на востоке (в районах Восточное Измайлово, Метрогородок, Гольяново), на северо-востоке (в районе Лианозово).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Севастопольском, Нахимовском, Рязанском, Волгоградском проспектах, проспекте Маршала Жукова, проспекте Маршала Жукова, Октябрьском проспекте, проспекте Андропова, проспекте Мира, а также ул. Мосфильмовская, Бакинская, Липецкая, Профсоюзная, Люблинская, Бутырская, Тимирязевская а также трассах А105 и М4 «Дон».

Движение на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Устьинском, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской, Котельнической, Раушской, Садовнической, Овчинниковской, Софийской, Болотной, Кадашевской, Якиманской, Фрунзенской, Озерковской, Космодамианской, Краснохолмской, Крутицкой, Дербеневской, Павелецкой, Устьинской, Берниковской, Серебрянической, Гончарной набережных, на ул. Балчуг, Варварка, Солянка, Знаменка, Рождественка, Мясницкая, Малая Лубянка, Большая Лубянка, Неглинная, Петровка, Тверская, Большая Никитская, Трубная, Сретенка, Большая Грузинская, Красная Пресня, Новый Арбат, Пречистенка, Остоженка, Большая Полянка, Пятницкая, Новокузнецкая, Бахрушина, Гончарная, Воронцово Поле, Старой площади, а также в Театральном, Лубянском и Китайгородском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог снизится до шести баллов, а в 21:00 — до четырех.