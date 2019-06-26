Более 155 тысяч браков зарегистрировали в Царицынском ЗАГСе

Царицынский отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС) 26 июня отмечает юбилей — ему исполнилось 50 лет. За эти годы в нем зарегистрировали свой брак более 155 тысяч пар.

По словам начальника Царицынского отдела ЗАГС Юлии Забелиной, церемонии бракосочетания, чествования юбиляров семейной жизни и имянаречения проходят там регулярно.

— К нам приходят уже целыми поколениями: сначала родители женятся, потом дети, внуки, — рассказала она.

Забелина также добавила, что главное для сотрудников — дарить людям возможность быть вместе.

— Мы каждый день видим счастливые глаза молодоженов и радостные улыбки малышей, — отметила она.

Кстати, именно этот отдел ЗАГС считает лидером по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния. Кроме того, там хранится огромный архив.

Первая запись акта о рождении датируется 3 июня 1969 года. С тех пор сотрудники зарегистрировали более 900 тысяч актов гражданского состояния. Каждый год здесь проходят около трех тысяч регистраций браков.

Отметим, что всего в этом ЗАГСе работают 17 специалистов. Они же активно участвуют в городских проектах, например, конкурсе «Московские мастера» и других профессиональных соревнованиях.