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В московском метро отыскали короля 

Мослента 1 час назад
Фото: Pikabu
На развлекательном портале Pikabu появился снимок, на котором запечатлен один из пассажиров подземки. На мужчине, который в ожидании поезда стоит спиной к камере, надета корона и красная мантия с белой опушкой.
Образ дополнен темными туфлями. Из-за ракурса из-под мантии видны оголенные ноги мужчины, в связи с чем пользователи предположили, что перед ними король эксгибиционистов.
«Открываются двери и ты такой ХОБА! И полы плаща раздвигаешь! Двери закрываются и пассажиры с охеревшими рожами отъезжают в тоннель!… Здорово, правда придумано?!» — поинтересовался один из комментаторов.
В конце мая в столичной подземке заметили даму с ридикюлем. Один из пользователей отметил, что в целом обладательница ридикюля выглядела «роскошно и гармонично», а также «достойно и привлекательно» себя вела.
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