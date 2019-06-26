В московском метро отыскали короля

На развлекательном портале Pikabu появился снимок, на котором запечатлен один из пассажиров подземки. На мужчине, который в ожидании поезда стоит спиной к камере, надета корона и красная мантия с белой опушкой.

Образ дополнен темными туфлями. Из-за ракурса из-под мантии видны оголенные ноги мужчины, в связи с чем пользователи предположили, что перед ними король эксгибиционистов.

«Открываются двери и ты такой ХОБА! И полы плаща раздвигаешь! Двери закрываются и пассажиры с охеревшими рожами отъезжают в тоннель!… Здорово, правда придумано?!» — поинтересовался один из комментаторов.

В конце мая в столичной подземке заметили даму с ридикюлем. Один из пользователей отметил, что в целом обладательница ридикюля выглядела «роскошно и гармонично», а также «достойно и привлекательно» себя вела.