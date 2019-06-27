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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи 

Mos.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Mos.ru
Сергей Собянин поздравил горожан с Днем молодежи на своей официальной странице в социальной сети «В контакте».
В Москве более 2,5 миллиона молодых людей, из них 750 тысяч — студенты. Для каждого здесь есть отличные возможности получить качественное образование, реализовать свои таланты и способности, добиться больших успехов в профессии и жизни. Современная и комфортная городская инфраструктура создает все условия для разнообразного и интересного досуга.
Многие молодые люди активно участвуют в жизни столицы. Ярко проявляют себя в науке, культуре, спорте и во многих других сферах, делают первые успешные шаги в предпринимательстве, являются движущей силой волонтерства.
27 июня в городе будет работать более 70 праздничных площадок. Программу составили с учетом пожеланий молодых москвичей. Гостей ждут квесты, конкурсы, концерты, дебаты и многое другое.
День молодежи ежегодно отмечается 27 июня. Он учрежден указом Президента России от 24 июня 1993 года. До этого праздник назывался Днем советской молодежи. Начиная с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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