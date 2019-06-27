Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Сергей Собянин поздравил горожан с Днем молодежи на своей официальной странице в социальной сети «В контакте».

Москве более 2,5 миллиона молодых людей, из них 750 тысяч — студенты. Для каждого здесь есть отличные возможности получить качественное образование, реализовать свои таланты и способности, добиться больших успехов в профессии и жизни. Современная и комфортная городская инфраструктура создает все условия для разнообразного и интересного досуга.

Многие молодые люди активно участвуют в жизни столицы. Ярко проявляют себя в науке, культуре, спорте и во многих других сферах, делают первые успешные шаги в предпринимательстве, являются движущей силой волонтерства.

27 июня в городе будет работать более 70 праздничных площадок. Программу составили с учетом пожеланий молодых москвичей. Гостей ждут квесты, конкурсы, концерты, дебаты и многое другое.

День молодежи ежегодно отмечается 27 июня. Он учрежден указом Президента России от 24 июня 1993 года. До этого праздник назывался Днем советской молодежи. Начиная с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня.