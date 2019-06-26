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Фондохранилище построят в новой Москве к 2023 году 

РИАМО + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В новой Москве построят фондохранилище площадью 70 тысяч квадратных метров, завершить работы планируют до 2023 года, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента новых территорий Владимир Жидкин.
«Фондохранилище площадью 70 тысяч квадратных метров, завершение строительства в 2023 году», — сказал Жидкин.
Он уточнил, что 10 тысяч квадратных метров в фондохранилище выделят для экспозиций.
Планируется, что свои экспонаты в здании будут хранить 19 столичных и четыре федеральных музея. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, фондохранилище нужно из-за дефицита экспозиционных площадей на основных площадках музеев.
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Новости Москвы , Владимир Жидкин , Москва
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