Фондохранилище построят в новой Москве к 2023 году

В новой Москве построят фондохранилище площадью 70 тысяч квадратных метров, завершить работы планируют до 2023 года, сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента новых территорий Владимир Жидкин

«Фондохранилище площадью 70 тысяч квадратных метров, завершение строительства в 2023 году», — сказал Жидкин.

Он уточнил, что 10 тысяч квадратных метров в фондохранилище выделят для экспозиций.

Планируется, что свои экспонаты в здании будут хранить 19 столичных и четыре федеральных музея. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, фондохранилище нужно из-за дефицита экспозиционных площадей на основных площадках музеев.