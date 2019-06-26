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До 2035 года в Новой Москве построят 33 станции метро 

Москва меняется + ещё 5 3 часа назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
До 2035 года на территории Троицкого и Новомосковского округа планируют построить 33 станции и 72 км новых линий метро. Об этом сообщается в материалах Стройкомплекса Москвы.
«Строительство метро остается одним из приоритетных направлений в развитии Новой Москвы. Около новых станций активно строится жилье, развивается инфраструктура», — отметил Владимир Жидкин в ходе пресс-конференции.
Отмечается, что Солнцевскую линию метро планируют продлить к аэропорту «Внуково», также запланировано строительство Коммунарской линии метро. Строительство новых станций решит транспортную проблему районов Новой Москвы.
Сообщение До 2035 года в Новой Москве построят 33 станции метро появились сначала на Москва Меняется.
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