До 2035 года в Новой Москве построят 33 станции метро

До 2035 года на территории Троицкого и Новомосковского округа планируют построить 33 станции и 72 км новых линий метро. Об этом сообщается в материалах Стройкомплекса Москвы.

«Строительство метро остается одним из приоритетных направлений в развитии Новой Москвы. Около новых станций активно строится жилье, развивается инфраструктура», — отметил Владимир Жидкин в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что Солнцевскую линию метро планируют продлить к аэропорту «Внуково» , также запланировано строительство Коммунарской линии метро. Строительство новых станций решит транспортную проблему районов Новой Москвы.

Сообщение До 2035 года в Новой Москве построят 33 станции метро появились сначала на Москва Меняется.