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Около 35 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках столицы 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: Иванко Игорь/АНГ "Москва"
Почти 35 тыс. жителей столицы посетили павильоны "Здоровая Москва" в парках города и прошли диспансеризацию в момент старта акции в начале июня. Об этом в среду сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"После открытия павильонов "Здоровая Москва" в столичных парках бесплатные обследования в них прошли уже почти 35 тыс. человек. Первые восемь павильонов заработали 3 июня. Сейчас в парках доступны 46 павильонов здоровья. Там можно пройти диспансеризацию, а также получить консультации специалистов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что диагностика занимает около одного часа, пройти ее можно с 08:00 до 22:00 в будни и выходные. Павильоны работают без перерывов. В них измеряют рост и вес, делают электрокардиографию, экспресс-тест на уровень глюкозы в крови, берут кровь на общий анализ крови и проверяют артериальное давление. При необходимости дополнительного исследования в павильонах есть, например, аппараты УЗИ, электрокардиографы, спирографы, пульсоксиметры.
По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, павильоны "Здоровая Москва" — хорошая возможность для москвичей проверить здоровье летом в условиях дефицита времени.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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