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Москвичка случайно узнала о продаже своей квартиры 

Рамблер + ещё 12 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Владелица квартиры на Фрунзенской набережной в Москве сдала ее в аренду, а через два месяца обнаружила объявление о продаже своей квартиры на популярном интернет-ресурсе.
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Как сообщается на сайте Росреестра, объявление о продаже разместил арендатор. Он предлагал продажу по доверенности от собственника, при этом доверенность хозяйка не оформляла.
«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, так как в действиях неизвестных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом Российской Федерации», — сообщили в Росреестре.
В ведомстве призвали собственников быть бдительными при сдаче квартир в аренду и «максимально тщательно подойти к проверке арендатора», исключив возможность подделки представленных ими документов. Также в Росреестре посоветовали периодически просматривать интернет-сайты и базы недвижимости на предмет появления на них объявлений о купле-продаже своих квартир.
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Новости Москвы , Москва
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