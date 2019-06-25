Москвичка случайно узнала о продаже своей квартиры

Владелица квартиры на Фрунзенской набережной в Москве сдала ее в аренду, а через два месяца обнаружила объявление о продаже своей квартиры на популярном интернет-ресурсе.

Как сообщается на сайте Росреестра, объявление о продаже разместил арендатор. Он предлагал продажу по доверенности от собственника, при этом доверенность хозяйка не оформляла.

«В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, так как в действиях неизвестных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом Российской Федерации», — сообщили в Росреестре.

В ведомстве призвали собственников быть бдительными при сдаче квартир в аренду и «максимально тщательно подойти к проверке арендатора», исключив возможность подделки представленных ими документов. Также в Росреестре посоветовали периодически просматривать интернет-сайты и базы недвижимости на предмет появления на них объявлений о купле-продаже своих квартир.