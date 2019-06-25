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Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Левобережный, Ховрино), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Чертаново Южное), на востоке (в районах Ивановское, Восточное Измайлово, Метрогородок), на северо-востоке (в районе Северное Медведково). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районе Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Капотня), на востоке (в районах Ивановское, Восточное Измайлово), на северо-востоке (в районе Лианозово).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Севастопольском, Нахимовском, Рязанском проспектах, проспекте Маршала Жукова, проспектах Андропова и Мира, на ул. Нижегородская, Мосфильмовская, Бакинская, Липецкая, Профсоюзная, Люблинская, Бутырская, а также трассе А105.
Движение на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце преимущественно затруднено.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Устьинском, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Космодамианской, Дербеневской, Павелецкой, Садовнической, Озерковской, Кадашевской, Болотной, Серебрянической, Якиманской, Устьинской набережных, на ул. Балчуг, Варварка, Ильинка, Большая Лубянка, Неглинная, Большая Дмитровка, Тверская, Большая Дмитровка, Малая Бронная, Большая Бронная, Пречистенка, Остоженка, Большая Якиманка, Пятницкая, Новокузнецкая а также Китайгородском и Лубянском проездах.
Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, а в 21:00 — до трех.
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Новости Москвы , Москва
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