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Выставку старинных трамваев организуют в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 5 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Москвичи и гости столицы 13 июля на Чистопрудном бульваре смогут посетить выставку старинных трамваев. Она откроется в 13:00 и проработает до 18:00.
Выставка будет организована после парада трамваев. Это мероприятие, как и экспозиция, будет приурочено к проведению Дня московского транспорта.
Известно, что парад трамваев в столице уже давно стал доброй традицией.
Как сказал директор Мосгортранса Леонид Антонов, предыдущая выставка ретротехники собрала рекордное количество гостей.
— Этим летом продлим ее работу до самого вечера, чтобы как можно больше жителей города могли познакомиться с историей трамвая, — передает слова Антонова официальный сайт мэра Москвы.
Отметим, что посетителей выставки встретят артисты, наряженные в исторические костюмы. Также в рамках экспозиции пройдет развлекательная программа с конкурсами и викторинами.
Колонна старинных трамваев пройдет до Чистых прудов по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.
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Новости Москвы , Леонид Антонов , Москва
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