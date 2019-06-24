Выставку старинных трамваев организуют в Москве

Москвичи и гости столицы 13 июля на Чистопрудном бульваре смогут посетить выставку старинных трамваев. Она откроется в 13:00 и проработает до 18:00.

Выставка будет организована после парада трамваев. Это мероприятие, как и экспозиция, будет приурочено к проведению Дня московского транспорта.

Известно, что парад трамваев в столице уже давно стал доброй традицией.

Как сказал директор Мосгортранса Леонид Антонов , предыдущая выставка ретротехники собрала рекордное количество гостей.

— Этим летом продлим ее работу до самого вечера, чтобы как можно больше жителей города могли познакомиться с историей трамвая, — передает слова Антонова официальный сайт мэра Москвы.

Отметим, что посетителей выставки встретят артисты, наряженные в исторические костюмы. Также в рамках экспозиции пройдет развлекательная программа с конкурсами и викторинами.

Колонна старинных трамваев пройдет до Чистых прудов по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.