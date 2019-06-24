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В Москве отреставрируют Театр имени Пушкина 

ТАСС 2 часа назад
Столичный департамент строительства объявил о планах реставрации Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента.
"Сейчас в финальной стадии находится составление концепции проектирования театров Пушкина и Маяковского. На этот вопрос уходит очень много времени. И вообще, реконструкция тяжелее нового строительства", — сказал он, не уточнив сроков реализации проекта.
Ранее директор театра имени Маяковского на Большой Никитской Лев Ошарин сообщал, что театр будет отреставрирован. По его словам, принято решение делать проектирование в два этапа: сначала провести историко-архитектурное исследование, на основание которого будет создана концепция реставрации и реконструкции.
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