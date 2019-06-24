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Еще шесть станций метро планируют достроить в Москве до конца года 

Москва24 + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Еще шесть станций метро должны достроить в Москве до конца 2019 года, рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Это "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" Некрасовской линии и северо-восточный участок Большой кольцевой линии — от "Авиамоторной" до "Лефортово", передает Агентство "Москва". Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин ранее подчеркивал, что в ближайшие пять лет общая протяженность столичного метро вырастет в два раза по сравнению с 2010 годом.
3 июня Сергей Собянин открыл четыре станции метро Некрасовской линии: "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Розовая ветка разгрузит пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии и улучшит транспортную ситуацию в нескольких районах Москвы, а также в подмосковных Люберцах. Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в день.
А 20 июня мэр запустил четыре новые станции Сокольнической линии подземки: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". По его словам, вторым этапом станет строительство отдельной ветки от строящейся БКЛ до "Коммунарки" и Троицка. В будущем за "Коммунаркой" также появится станция "Потапово".
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев , АГН "Москва" , Москва
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