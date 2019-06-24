Один из старейших московских ресторанов закроют

Собственники одного из старейших ресторанов Москвы «Донна Клара» отказались от развития проекта. Об этом в понедельник, 24 июня, «Коммерсанту» сообщил источник на рынке недвижимости.

Заведение работало на Патриарших прудах с 1998 года и было ориентированно на европейскую кухню начала XX века. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным его владельцем (42 процента акций) на 2002 год значился Николай Борщ. В число акционеров также входили Елена Лашманова , Олег Бегларян, Мария Медновая.

Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк считает, что «Донна Клара» едва ли приносила большую выручку в последние годы из-за своего «старомодного формата». В результате владельцы могли сами отказаться от бизнеса, либо им предложили сумму, сопоставимую с его доходами, отметила она.

По информации источника газеты, на месте заведения откроется новый проект совладельца «Чайхоны №1 Тимура Ланского» Александра Оганезова, специализирующийся на кухне одного из регионов Китая. Ресторатор подтвердил данную информацию и уточнил, что открытие состоится осенью этого года. По его словам, окончательная концепция будущего ресторана пока не определена.

Оганезов является совладельцем ресторанов «Чайхона №1 Тимура Ланского», RemyBurger, Glenuill и ряда других. В частности, два проекта — суши-бистро Cutfish и пекарня Remy Kitchen Bakery — также расположены на Патриарших прудах. Отмечается, что в феврале ресторатор сообщал о намерении открыть в этом районе до трех новых заведений.