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Один из старейших московских ресторанов закроют 

Мослента + ещё 1 2 часа назад
Фото: сервис Google Street View
Собственники одного из старейших ресторанов Москвы «Донна Клара» отказались от развития проекта. Об этом в понедельник, 24 июня, «Коммерсанту» сообщил источник на рынке недвижимости.
Заведение работало на Патриарших прудах с 1998 года и было ориентированно на европейскую кухню начала XX века. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным его владельцем (42 процента акций) на 2002 год значился Николай Борщ. В число акционеров также входили Елена Лашманова, Олег Бегларян, Мария Медновая.
Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк считает, что «Донна Клара» едва ли приносила большую выручку в последние годы из-за своего «старомодного формата». В результате владельцы могли сами отказаться от бизнеса, либо им предложили сумму, сопоставимую с его доходами, отметила она.
По информации источника газеты, на месте заведения откроется новый проект совладельца «Чайхоны №1 Тимура Ланского» Александра Оганезова, специализирующийся на кухне одного из регионов Китая. Ресторатор подтвердил данную информацию и уточнил, что открытие состоится осенью этого года. По его словам, окончательная концепция будущего ресторана пока не определена.
Оганезов является совладельцем ресторанов «Чайхона №1 Тимура Ланского», RemyBurger, Glenuill и ряда других. В частности, два проекта — суши-бистро Cutfish и пекарня Remy Kitchen Bakery — также расположены на Патриарших прудах. Отмечается, что в феврале ресторатор сообщал о намерении открыть в этом районе до трех новых заведений.
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Новости Москвы , Виктория Камлюк , Елена Лашманова , Москва
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