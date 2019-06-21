В понедельник в центре Москвы ограничат движение

Московские власти согласовали еще один митинг в поддержку Ивана Голунова и других журналистов, подвергающихся преследованиям на 23 июня. Предполагаемое количество участников — до 20 тысяч человек.

В связи с проведением акции, на улице Маши Порываевой и участке проспекта Академика Сахарова в центре города будет перекрыто движение транспорта.

Как говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы, движение полностью перекроют 23 июня с 12:00 до 21:00 на улице Маши Порываевой между улицей Каланчевской и Докучаевым переулком. Также закроют участок проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Ограничения движения введут на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома 9 с 08:00 до 12:00 на одной полосе.