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В понедельник в центре Москвы ограничат движение 

Москва меняется 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Московские власти согласовали еще один митинг в поддержку Ивана Голунова и других журналистов, подвергающихся преследованиям на 23 июня. Предполагаемое количество участников — до 20 тысяч человек.
В связи с проведением акции, на улице Маши Порываевой и участке проспекта Академика Сахарова в центре города будет перекрыто движение транспорта.
Как говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы, движение полностью перекроют 23 июня с 12:00 до 21:00 на улице Маши Порываевой между улицей Каланчевской и Докучаевым переулком. Также закроют участок проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Ограничения движения введут на участке проспекта Академика Сахарова в районе дома 9 с 08:00 до 12:00 на одной полосе.
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