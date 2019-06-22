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Участок Филевской линии метро закрыт на выходные 

Москва24 + ещё 13 6 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Участок Филевской линии московского метрополитена между станциями " Киевская" и "Кунцевская" закрыт для пассажиров 22 и 23 июня в связи с проведением работ по обновлению путевой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
До понедельника закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах "КМ".
В ходе работ заменят более 200 метров кабелей под платформами станций, смонтируют новые трубопроводы и проведут электромонтажные работы в пассажирской зоне.
"Работники метро поменяют свыше 250 шпал и проведут выправку стрелочных переводов, переборку узлов и стыков контактного рельса, а также изолирующих стыков. На участке длиной почти 8,5 километра произведут регулировку подвески контактного рельса", — говорится в сообщении метро.
В районах Филевский парк и Дорогомилово обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта. В частности, обособленную выделенную полосу введут на участке улицы Большая Дорогомиловская — от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.
Для приоритетного движения городского транспорта введут запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре — от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко и на участке улицы Барклая — от улицы Большой Филевской до улицы Сеславинской.
Также нельзя будет припарковаться на набережной Тараса Шевченко в парковочном кармане перед левым поворотом на Украинский бульвар, а также на разворотной площадке в районе дома 2, корпуса 1 по улице Новозаводской.
Правый поворот с улицы Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с улицы Большой Дорогомиловской при движении от Бережковской набережной.
Подробнее: https://www. m24.ru/news/transport/22062019/80496?utm_source=CopyBuf
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