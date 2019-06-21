Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Количество поездов «Москва» на Сокольнической линии возрастет более чем вдвое 

Москва24 + ещё 3 4 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К концу года на Сокольнической линии Московского метрополитена запустят еще 15 новых поездов "Москва". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Таким образом по указанному направлению буду следовать 27 обновленных составов. Они будут работать вместо составов серии "Номерной".
"За оставшиеся полгода мы доведем до одной трети долю нового подвижного состава линии. Более 30% пассажиропотока Сокольнической линии будут ехать на современных комфортных поездах", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
Современные составы отличаются вместительностью, улучшенной системой кондиционирования, усиленной шумоизоляцией, интерактивными схемами метро для построения маршрутов, USB-портами, а также электродинамической системой торможения.
В составах также установлены новые поручни в форме шестиугольника. Они расположены на потолке вагона, рядом с дверями. Такие поручни не занимают много места и удобны для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу.
Ранее сообщалось, что в столичной подземке с начала года запустили 30 поездов нового поколения "Москва".
Всего на сегодняшний день под землей курсируют 132 инновационных состава. Они перевозят пассажиров на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской, Сокольнической, Некрасовской, Солнцевской и Большой кольцевой линиях. За два года "Москва" успела войти в топ-3 самых распространенных поездов метро.
Москва24: последние новости
Собянин призвал москвичей пользоваться "комнатами прохлады" в жаркую погоду В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Масштабную программу модернизации поликлиник запустят в столице в этом году
Комментарии
Новости Москвы , Максим Ликсутов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС пригрозил России и Донбассу152
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза481
Россиянка зарезала любовника за шинковкой капусты30
Пока вы спали: самый опасный вид рака в России8
Уволенный сотрудник расстрелял коллег в Москве64
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
00:33
РФ начинает новую программу космических исследований
Наука и техника Оружие
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
04:51
В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду РФ
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение