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В Москве стало больше рысей 

Мослента + ещё 7 2 часа назад
Фото: mos.ru
В Московском зоопарке родились два котенка восточносибирской рыси. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, сейчас рысята весят около 500 граммов и все время проводят вместе со своей матерью Гайкой, которая вылизывает их и делает для них подстилки из сена. Детенышей уже можно увидеть в «Кошачьем ряду», расположенном на старой территории зоосада. Вместе с ними в вольере живет и их отец Чип, который охраняет котят и наблюдает за посетителями.
В зоосаде пояснили, что до 3,5 месяцев рысята будут питаться материнским молоком, а затем в их рацион добавят мясо птицы, яйца, печень и говяжье сердце.
Восточносибирская рысь обитает в лесных и горных районах Европы, Сибири, Центральной и отчасти Малой Азии. Длина тела животного может достигать 105 сантиметров, а вес — 20 килограммов. Животное занесено в Международную Красную книгу.
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