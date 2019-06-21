В Москве стало больше рысей

В Московском зоопарке родились два котенка восточносибирской рыси. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы

Как отмечается, сейчас рысята весят около 500 граммов и все время проводят вместе со своей матерью Гайкой, которая вылизывает их и делает для них подстилки из сена. Детенышей уже можно увидеть в «Кошачьем ряду», расположенном на старой территории зоосада. Вместе с ними в вольере живет и их отец Чип, который охраняет котят и наблюдает за посетителями.

В зоосаде пояснили, что до 3,5 месяцев рысята будут питаться материнским молоком, а затем в их рацион добавят мясо птицы, яйца, печень и говяжье сердце.

Восточносибирская рысь обитает в лесных и горных районах Европы, Сибири, Центральной и отчасти Малой Азии. Длина тела животного может достигать 105 сантиметров, а вес — 20 килограммов. Животное занесено в Международную Красную книгу.