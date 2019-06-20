Москвичам напророчили жаркие выходные

В столичном регионе на грядущих выходных ожидается жаркая погода. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, передает ТАСС.

Согласно предварительному прогнозу, в субботу, 22 июня, столбики термометров в столице поднимутся до 32 градусов тепла. В городе установится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 10 метров в секунду, во время грозы — до 17 метров в секунду.

По словам собеседницы агентства, подобные температурные показатели не станут рекордными.

«Рекорд у нас 34 с лишним градуса, это рекорд 1905 года, так что рекордной температуры не прогнозируется», — пояснила она.

19 июня синоптики сообщали, что, по прогнозам, с воскресенья, 23 июня, жара начнет постепенно отступать. В этот день ожидается небольшой дождь, температура не поднимется выше 28 градусов. Такая же погода ожидается в понедельник, 24 июня.