Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Левобережный, Ховрино), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Ясенево, Теплый Стан), на юге (в районе Чертаново Южное), на востоке (в районе Восточное Измайлово). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районе Дмитровский), на северо-западе (в районе Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районах Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районе Капотня), на востоке (в районе Восточное Измайлово), на востоке (в районе Лосиноостровский), а также на северо-востоке (в районе Бибирево).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Волоколамском, Строгинском, Звенигородском, Рублевском, Пятницком, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, а также шоссе Энтузиастов, проспекте Маршала Жукова, на Кутузовском, Ломоносовском, Университетском, Мичуринском, Ленинском, Севастопольском, Рязанском проспектах, проспекте Маршала Жукова, проспекте Вернадского и проспекте Мира, на ул. Профсоюзная, Бакинская, Люблинская, Мосфильмовская.

Движение на Третьем транспортном кольце преимущественно затруднено, кроме районов Нижегородский и Лефортово. Движение также затруднено на Садовом кольце.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Устьинском, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах, на Москворецкой, Кремлевской, Раушской, Садовничесокй, Овчинниковской, Софийской, Болотной, Кадашевской, Берсеневской, Якиманской, Озерковской, Котельнической, Устьинской, Серебрянической, Пречистенской набережных, на ул. Балчуг, Москворецкая, Варварка, Ильинка, Большая Лубянка, Солянка, Яузская, Садовническая, Пятницкая, Остоженка, Большая Никитская, Тверская, Неглинная, на Новой площади, в Театральном и Лубянском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, а в 21:00 — до трех.