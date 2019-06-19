В Москве обратили внимание на «гирлянду» из знаков

В сети появился снимок, на котором запечатлен десяток дорожных знаков на одном из столичных перекрестков. Фотография была размещена в Telegram-канале «Московские новости» в среду, 19 июня.

Судя по указателям в кадре, он был сделан в Мещанском районе города, неподалеку от улицы Рождественка и Кузнецкого моста.

«"Гирлянда" дорожных знаков», — говорится в записи.

На снимке видны сразу несколько знаков «Пешеходный переход», «Уступите дорогу», «Въезд запрещен», «Остановка запрещена», «Ограничение скорости», «Одностороннее движение» и «Парковка».

В июле прошлого года сообщалось, что в Москве после пилотной эксплуатации установят дорожные знаки на гибкой стойке, принимающие после столкновения с автомобилем прежнюю форму. Стойка такого знака сделана из нержавеющей стали и закреплена на шарнирах, которые позволяют ему оставаться на месте и не повреждаться.