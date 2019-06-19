Участок Филёвской линии Московского метрополитена закроют 22 и 23 июня, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Единый транспортный портал.
Речь идёт о станциях «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».
«Киевская» будет открыта, и от неё можно будет доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии.
«Кунцевская» станет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
Закрытие участка связано с работами по реконструкции инфраструктуры наземного отрезка Филёвской линии.
Для пассажиров будут доступны компенсационные автобусы.