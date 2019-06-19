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В метро к середине лета 200 турникетов заменят на новые 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
К середине лета на 11 станциях московской подземки установят около 200 современных турникетов, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"К 15 июля в столичной подземке исчезнут турникеты прежней модели, а вместо них пассажиры смогут пользоваться современными, удобными и бесшумными устройствами", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Работа по замене турникетов ведется с 2016 года, за это время в подземке появилось более трех тысяч турникетов со стеклянными створками.
Турникеты со стеклянными створками установят на станциях "Таганская" Кольцевой линии, "Добрынинская", "Семеновская", "Бульвар Адмирала Ушакова", "Улица Горчакова", "Бульвар Дмитрия Донского", "Аннино", "Улица Академика Янгеля", "Новогиреево", "Выхино" и "Аэропорт".
Устройства изготавливаются из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам. Также предусмотрена возможность установки на них терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Турникеты отличаются плавной, бесшумной, быстрой и безопасной работой, что позволяет пассажирам не задерживаться при входе на станцию и выходе в город. Один из турникетов специально делают более широким, чтобы через него было удобно проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками.
Ранее сообщалось, что власти Москвы приступили к согласованию технических параметров эксперимента по оплате проезда с помощью технологии распознавания лиц в метрополитене. Пилотный проект начнется до конца года. Скорость считывания биометрических данных должна быть сопоставима с картой "Тройка", билетом "Единый" или бесконтактной безналичной оплатой.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Правительство Москвы
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