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В ночь на пятницу в центре Москвы ограничат движение 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Проезд машин по улице Ильинка, Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и улице Варварка перекроют в ночь на 21 июня из-за бала «Выпускник». Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Так, улица Ильинка будет перекрыта с 21:00 20 июня до окончания мероприятия, Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка — с 23:45 20 июня до 00:15 21 июня. Также будет сужено на одну полосу движение по Моховой улице в районе «Манежа» с 15:00 до 19:30 20 июня.
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