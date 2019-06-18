В Кузьминках построят дом по программе реновации на 105 квартир

Строительство дома по программе реновации в районе Кузьминки планируют завершить в 2020 году. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Жилой дом строится по программе реновации в районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, вл. 163. В настоящее время идет возведение монолитных конструкций подземной части здания. Завершить строительство мы планируем в следующем году», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Отмечается, что дом на 105 квартир будет двухсекционным переменной этажности 10-13 этажей.