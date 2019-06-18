Сергей Собянин открыл Дворец гимнастики в «Лужниках»

На территории олимпийского комплекса «Лужники» открылся Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (рабочее название в период строительства — Центр художественной гимнастики). Здание общей площадью 25,7 тысячи квадратных метров с пятью надземными этажами и одним подземным построили по уникальному проекту, разработанному с применением технологий информационного моделирования.

«Он, конечно, уникален — не только по своему содержанию, но и по своей архитектуре. Так что поздравляю москвичей с появлением уникального объекта, который, конечно, будет работать в первую очередь на спортсменов, на высшие спортивные достижения, но надеюсь, что он будет полезен и просто для любителей этого спорта, для людей, которые живут рядом, для всей Москвы. Это еще один объект, которым мы должны гордиться», — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что строительство спортивного объекта велось за счет частных инвесторов.

«На сто процентов на частные средства построен уникальный объект. Причем абсолютно некоммерческий. Москва, конечно, будет помогать содержать его, поддерживать спортсменов. Спасибо вам! Если бы не вы, то этого объекта не было бы», — добавил Сергей Собянин.

Строительство Дворца гимнастики начали в мае 2017 года по инициативе президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера Ирины Винер-Усмановой. Завершилось оно в июне 2019 года.

«Здесь представлено все русское народное творчество, народные промыслы: жостовская и хохломская роспись, холуйская лаковая миниатюра. И когда ты сюда заходишь, ты понимаешь, что ты в России, — и это очень важно. Ну а когда заходишь в этот зал — здесь, конечно, нужно только выигрывать. Любой ценой. Мы вам обещаем», — сказала Ирина Винер-Усманова.

Узнаваемым символом Дворца стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты. Для ее создания использовали алюминиевые фальцевые панели, изготовленные специально с учетом сложной геометрии крыши. Конструкцию проверили на устойчивость к московским погодным условиям в аэродинамической трубе. Кроме того, провели испытания по снегозадержанию и ветровым нагрузкам, создали системы водоотведения и молниеотвода, необходимые для продления срока службы и сохранения внешнего облика кровли.

Другой особенностью здания стал фасад. Для его отделки применили витражное остекление разных оттенков высотой до 26 метров. В отдельных зонах оно затемнено.

Над архитектурной концепцией трудились российские архитекторы из творческого производственного объединения «Прайд» под руководством главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова . Изображение здания украсило обложку программы ARCHICAD 23 — незаменимого для проектировщиков во всем мире продукта.

Дворец отвечает всем необходимым требованиям для проведения соревнований международного уровня и профессиональной подготовки спортсменов. Основную часть здания занимает арена размером 54 на 36 метров с частично трансформируемыми трибунами — блитчерами. Это позволит использовать ее для проведения мероприятий различного формата.

В конфигурации для тренировочных занятий арена вместит до 150 человек, в режиме соревнований — 500 спортсменов и почти четыре тысячи болельщиков. Для проведения культурно-массовых мероприятий здесь можно установить сборно-разборную сцену. В этом случае арена вместит до 3,6 тысячи посетителей. По краям арены установлены два медиаэкрана. Кроме того, она оснащена современным световым и звуковым оборудованием. Освещение не мешает спортсменам и при этом гарантирует высокое качество видеосъемки.

На первом этаже здания находятся три тренировочных зала (в каждом располагается по три ковра размером 14 на 14 метров), раздевалки для спортсменов, тренерские и судейские комнаты, столовая. На втором этаже — зрительское фойе с буфетами, мультимедиамузей, тренажерный зал и медико-восстановительный центр.

Третий этаж занимают пресс-центр, комментаторские кабины, пресс-бар, зал для проведения пресс-конференций и мастерские. А на четвертом этаже — ложи для особо важных гостей на 80 человек.

Для спортсменов на пяти этажах расположены 39 номеров блока временного проживания, рассчитанные на 113 человек.

Вестибюли украшает мозаика с индивидуальным дизайном. Во время отделки использовали гжель и хохлому. При оформлении коридоров, столовой, буфета и гостиницы применяли яркие цвета — желтый, оранжевый, синий, зеленый, красный. Хореографический и тренировочные залы выполнены в светлых пастельных тонах.

На трибунах установили бордовые кресла. На темных стенах из светодиодов выложили гимнастические ленты белого, синего и красного цветов, образующие российский триколор. Потолок арены украшают 900 декоративных светильников, создающих эффект звездного неба.

В новом дворце планируется проводить соревнования по художественной гимнастике, мини-футболу, баскетболу, фехтованию, танцевальному спорту, а также концерты, занятия детской спортивной школы и учебно-тренировочные сборы с организацией проживания спортсменов.

Москва — мировой центр художественной гимнастики

В системе Москомспорта работает 13 учреждений с отделениями художественной гимнастики, где занимаются 4310 спортсменов. Из них на этапе начальной подготовки — 1854 человека, на тренировочном этапе спортивной специализации — 2281 человек, на этапе совершенствования спортивного мастерства — 148 человек, на этапе высшего спортивного мастерства — 27 человек.

Среди занимающихся художественной гимнастикой в Москве 4157 человек в возрасте от шести до 15 лет и 153 человека в возрасте от 16 до 30 лет.

Спортивные разряды есть у 3108 человек. Из них 504 человека имеют первый разряд, 231 человек являются кандидатами в мастера спорта, восемь человек — мастерами спорта, а еще шесть — мастерами спорта международного класса.

Занятия проводят 148 тренеров. Из них 19 — заслуженные тренеры России.

В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы в столице планируется построить еще четыре спортивных объекта с залами для занятий художественной гимнастикой. Это физкультурно-оздоровительный комплекс для центра спорта и образования «Самбо-70» (улица Губкина, дом 6 и дом 6, строение 1), многофункциональный спортивный комплекс для спортивной школы № 29 «Хамовники» (Московская область, Одинцовский район, 39-й километр Минского шоссе), спортивный комплекс для Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1 (Измайловский бульвар, владение 75/17) и физкультурно-оздоровительный комплекс для спортивной школы № 112 «Спутник» (Зеленоград, 9-й микрорайон, у площади Колумба).

В столице работает около 90 клубов и секций художественной гимнастики. В них занимаются более восьми тысяч девочек в возрасте от трех до 18 лет.

В единый календарный план физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий Москвы на 2019 год входит более ста мероприятий по художественной гимнастике.

В 2019 году во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой планируется провести чемпионат России по художественной гимнастике (25–30 июня), первенство России по художественной гимнастике по групповым упражнениям среди юниорок (27–30 июня) и чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок (19–21 июля).

В 2016 году московские спортсмены в составе сборной команды России на официальных международных соревнованиях по художественной гимнастике заработали четыре золотые медали на первенстве Европы (соревнования среди юниоров 13–15 лет), две золотые и одну серебряную медаль на чемпионате Европы, а также две золотые и одну серебряную медаль на Олимпийских играх.

В 2017 году на первенстве Европы столичные спортсмены заработали золотую медаль (соревнования среди юниоров 13–15 лет), на чемпионате Европы — пять золотых и три серебряные медали, на чемпионате мира — семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль. На Всемирной летней универсиаде спортсмены выиграли шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

В 2018 году московские спортсмены получили четыре золотые медали на первенстве Европы (соревнования среди юниоров 13–15 лет), три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на чемпионате Европы, семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате мира. Также спортсмены заняли первое место на Юношеских Олимпийских играх (среди юниоров 13–15 лет).