«Катюшу» заметили на улицах Москвы

Легендарная советская реактивная система залпового огня «Катюша» была замечена на улицах Москвы . Соответствующую видеозапись опубликовал пользователь сайта «Пикабу» Ealie.

По его словам, видео было сделано сегодня на внутренней стороне Третьего транспортного кольца между Волгоградским проспектом и Велозаводской улицей.

На кадрах видна боевая машина, напоминающая БМ-13, более известную как «Катюша». Один из комментаторов идентифицировал машину как БМ-13НМ — модернизированный вариант «Катюши» на шасси автомобиля ЗИЛ-157.