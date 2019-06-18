Легендарная советская реактивная система залпового огня «Катюша» была замечена на улицах Москвы. Соответствующую видеозапись опубликовал пользователь сайта «Пикабу» Ealie.
По его словам, видео было сделано сегодня на внутренней стороне Третьего транспортного кольца между Волгоградским проспектом и Велозаводской улицей.
На кадрах видна боевая машина, напоминающая БМ-13, более известную как «Катюша». Один из комментаторов идентифицировал машину как БМ-13НМ — модернизированный вариант «Катюши» на шасси автомобиля ЗИЛ-157.
По версии «Мосленты», «Катюша» могла оказаться на дорогах общего пользования, так как принимает участие в бронепробеге «Дорога мужества». Мероприятие стартовало сегодня в Москве. В его рамках участники доедут до Санкт-Петербурга, а затем вернутся в столицу.