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В Южном Бутово откроют учебный корпус на 400 мест 

Москва меняется + ещё 2 5 часов назад
Фото: Полина Наседкина / Москва меняется
В столичном районе Южное Бутово планируют построить новый учебный корпус на 400 мест для школы №1355. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса Москвы.
«Четырехэтажное здание в районе Южное Бутово будет возведено на территории уже существующей школы. Таким образом, образовательное учреждение увеличит количество учебных мест с имеющихся 550 еще на 400», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Отмечается, что школу построят за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.
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Новости Москвы , Юлиана Княжевская
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