В Южном Бутово откроют учебный корпус на 400 мест

В столичном районе Южное Бутово планируют построить новый учебный корпус на 400 мест для школы №1355. Об этом сообщается на портале Стройкомплекса Москвы.

«Четырехэтажное здание в районе Южное Бутово будет возведено на территории уже существующей школы. Таким образом, образовательное учреждение увеличит количество учебных мест с имеющихся 550 еще на 400», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Отмечается, что школу построят за счет средств городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.