Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве пересчитают объекты культурного наследия 

Вести.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Федеральная кадастровая палата проведет работы по установлению и внесению сведений об объектах культурного наследия города Москвы в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).
В планах также — уточнение характерных точек границ территорий и охранных зон объектов культурного наследия столицы, подготовка координатных ведомостей и документации для внесения сведений в ЕГРН.
До конца года планируется включить в ЕГРН почти треть объектов культурного наследия и их территорий. Полностью работу планируется завершить до конца 2020 года.
"Благодаря внесению в ЕГРН объекты культурного наследия получают юридическую защиту от всех видов деятельности, которая может нанести ущерб их сохранности", — отметил глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.
Полные и достоверные сведения о памятниках истории и культуры в реестре недвижимости позволяют избежать нарушений законодательства при планировании развития территорий, снижают риски при ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности, добавил он.
По итогам прошлого года в ЕГРН были внесены границы более 800 объектов культурного наследия и почти тысяча территорий таких объектов, расположенных в столице. Так, в прошлом году ЕГРН пополнился сведениями о границах Новодевичьего монастыря, Никольской церкви, Церкви Николая Чудотворца, Храма Казанской иконы Божией Матери, Даниловского монастыря, Успенской церкви, Усадьбы Царицыно.
Всего в границах Москвы насчитывается более пяти тысяч объектов культурного наследия, из них свыше 250 — памятники истории и культуры федерального значения.
В Москве продолжает действовать льготная программа по восстановлению памятников архитектуры. В рамках программы можно арендовать исторические здания и помещения по цене 1 рубль за 1 кв м в год на срок 49 лет с условием проведения реставрации.
Вести.Ru: последние новости
В Москве открывается ХVI Международный конкурс имени Чайковского В автоматах по продаже билетов московского метро произошел сбой Пассажиру московского метро вернули забытый пакет с 1,3 млн рублей
Комментарии
Новости Москвы , Парвиз Тухтасунов , Росреестр , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бойня в Москве: СК возбудил дело10
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку627
Зеленского осудили за сексизм4
Найден мертвым депутат Рады
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены33
Видео
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
00:26
На Западе оценили перехват Су-27 американского B-52
Оружие Армия
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
02:52
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены
Общество Статьи
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
07:52
В РФ отреагировали на условие Меркель
Политика
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение