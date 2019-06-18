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Лучшие фотографии столицы покажут в парке «Зарядье» 

Москва24 1 час назад
Фото: www.mos.ru
В парке "Зарядье" покажут работы победителей и финалистов фотоконкурса "Планета Москва — 2019". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как напомнили организаторы, заявки на участие и сами работы принимают до 21 июля. Фотографы прислали уже более 825 работ. Выставка лучших снимков откроется в "Зарядье" 17 августа, ее приурочили ко Всемирному дню фотографии.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что "с наступлением летней солнечной погоды фотографы все больше внимания уделяют пейзажам и городским мероприятиям". По его словам, работы участников конкурса — "не просто летопись жизни большого города, но и повод для городских властей посмотреть на свою работу с другого ракурса".
Отмечается, что главная задача "Планеты Москва" — привлечь внимание москвичей и туристов к уникальным архитектурным объектам и градостроительным изменениям в облике столицы. Победителей выберут в шести номинациях: "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен", "Динамика мегаполиса" и "Строители в лицах. Ветераны-строители". Кроме того, как пояснил Сергей Левкин, в этом году появилась еще одна, специальная, номинация — "Строители в лицах. Ветераны-строители". Команда московских строителей и проектировщиков является движущей силой градостроительных преобразований, подчеркнул глава ведомства.
Победителя в дополнительной номинации "Народное голосование" определят интернет-пользователи. Проголосовать можно будет на портале "Активный гражданин" или на странице департамента в соцсетях.
Фотоконкурс "Планета Москва" проходит в седьмой раз. В 2018 году в нем участвовали примерно 500 фотографов из России, Китая, Италии, Армении, Казахстана и Узбекистана. Они прислали на конкурс свыше трех тысяч снимков.
Ранее сообщалось, что в Музее архитектуры имени Щусева 2 июля откроется экспериментальная фотолаборатория Magnum Live Lab/19. В проекте примут участие Марк Пауэр из Великобритании, Георгий Пинхасов из Франции и Алекс Уэбб из США. В течение двух недель они будут фотографировать различные районы столицы, обсуждать и анализировать получившиеся снимки.
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Новости Москвы , Алекс Уэбб , Георгий Пинхасов , Сергей Левкин , Москва
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